Cyclo-cross: l’escadron belge à l’assaut de la Citadelle de Namur

Le cyclo-cross y est hélas une discipline confidentielle, pratiquée par une poignée d’irréductibles isolés sur leur chemin de passion, mais la Wallonie a cependant le mérite de proposer de superbes parcours, dont la variété et la sélectivité ne peuvent consacrer que des athlètes complets. En surplomb de Namur, le circuit de la Citadelle sert de support à une manche de Coupe du Monde depuis plus de dix ans déjà (2011), tous les cadors de la discipline s’y sont imposés (Albert, Stybar, Nys, van der Poel, Van Aert…), devant des hordes de fans (entre 7.000 et 10.000 selon les éditions) charmés par l’endroit. « C’est l’un des plus beaux circuits du monde » assène l’ancien roi des sous-bois, Niels Albert. « Il n’y a jamais de stratégie à suivre, il faut simplement être le plus fort pour s’y imposer », enchérit Erwin Vervecken, autre ex-champion du monde qui est le concepteur du tracé.