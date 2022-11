Dönnum va inviter tout le monde à son mariage

Lors du stage d’été organisé à Garderen, Ronny Deila, convaincu que seule la création d’un nouvel état d’esprit permettrait au Standard de repartir de l’avant, avait imposé à ses joueurs de changer de place lors de chaque repas. C’était une manière de les forcer à tisser des liens et d’apprendre à se connaître plutôt que de fonctionner par clans. Aujourd’hui, la mesure n’est évidemment plus obligatoire, mais continue à être appliquée, de façon très naturelle, lors des déjeuners et des lunchs partagés à l’Académie, où il n’est pas rare de voir un membre du staff prendre place à une table de joueurs, ce qui était inimaginable il y a peu de temps encore.