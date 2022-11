Pablo Andres? Appelez-le docteur…

Il est Mexicain par la mère, Belge par le père. On l’appelle Pablo Andres, avec accent. A la française, dites Paul André ! Cela fait une petite dizaine d’années qu’à l’approche d’une compétition internationale de football, le Speedy Gonzales du plat pays sort de sa boîte comme un diable – rouge – et décapsule un sketch, souvent incarné par l’agent Verhaegen, sorte de petit-cousin brusseleir de feu le commandant (Manu) Thoreau, la zwanze et l’hystérie en plus.

Tout pour en faire un digne héritier du Grand Jojo, ou un descendant des Snuls. Né en 1979, Pablo Andres a surtout été biberonné aux sketches des Inconnus, qu’il imitait tout gamin, puis à Alain Chabat ou à Robin Williams, « ce génie de l’humour, qui sait autant faire rire que toucher ».