Podcast – Gérard Jugnot: «C’est pas parce qu’on a envie de faire plaisir aux gens qu’on se prostitue»

L’acteur réalisateur et scénariste Gérard Jugnot est passé à la rédaction du Soir. Il présente son dernier film, « Le Petit Piaf », son douzième en tant que réalisateur. C’était l’occasion pour nous de lui ouvrir notre micro. On a parlé cinéma bien sûr, mais aussi émotion, travail et séduction.

Découvrez « Grand angle » dans votre podcast « À propos », qui est notre sélection de l’actualité, du lundi au vendredi dès 5 heures sur Le Soir et votre plateforme de podcasts préférée (Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Podcast Addict). Retrouvez tous les podcasts du journal « Le Soir » sur https ://podcasts.lesoir.be