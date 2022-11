Faut-il brûler les conférences sur le climat?

C’est, avec le défilé du 21 juillet, la grippe saisonnière et la Noël, un rendez-vous annuel incontournable. La COP de fin d’année est de retour ce dimanche. Depuis la première « conférence des parties » à Berlin en 1995, le carrousel n’a connu qu’une seule exception : en 2019 pour cause de covid. Cette année, le sommet mondial se tiendra à Charm el-Cheikh (péninsule du Sinaï) du 6 au 18 novembre, Sharm El-Sheikh, diront les anglophones, maîtres du jeu dans ces forums internationaux. Si le monde des experts et des amateurs éclairés frétille d’impatience, une bonne partie du grand public – et même au-delà – se (re)pose la question : à quoi servent ces « grands-messes » qui déplacent des dizaines de milliers de personnes dans des lieux ensoleillés et exotiques (mais pas toujours, demandez à ceux qui ont suivi le sommet de Bonn en novembre 2017 ou celui de Katowice (Pologne) en décembre 2018…) ?