Proximité avec les joueurs, dialogue: comment Ronny Deila est parvenu à souder le vestiaire du Standard

Spectateur très attentif des matches du Standard à Sclessin, le grand Christian Piot a souvent une analyse très juste lorsqu’il s’agit d’évoquer le seul club dans lequel il a évolué et qui compte à ses yeux. « À mon époque », dit-il, « on formait une bande d’amis, qu’on est toujours, fiers de jouer pour nos couleurs et contents de se retrouver en dehors du terrain. Le contexte a certes changé mais quand on se replonge dans l’histoire du club, il est un fait que les plus beaux résultats signés par le Standard l’ont été par des équipes au sein desquelles les joueurs étaient unis comme les cinq doigts de la main… »

En débarquant à Sclessin à la mi-juin, Ronny Deila a su directement où il mettait les pieds. Et quelles étaient les priorités pour relancer un club où la sinistrose avait fait voler en éclats la solidarité et l’esprit collectif, où l’individualisme primait.

Au propre comme au figuré, le technicien norvégien s’est donc évertué, dès le début de son mandat, à casser les barrières. À commencer par celle qui, ces dernières années, avait été érigée entre les deux vestiaires, celui occupé par le staff technique et celui dédié aux joueurs, chacun vivant de son côté, sans interférence.