Guerre en Ukraine: le groupe paramilitaire Wagner ouvre son premier QG officiel à Saint-Petersbourg

Yevgeny Prigozhin, qui a récemment confirmé avoir fondé le groupe très secret et déployé dans des pays d’Amérique latine, d’Afrique et en Ukraine, avait annoncé l’ouverture de ce bureau à l’occasion de la Journée de l’unité nationale dans un communiqué publié sur le site de sa société Concord.

Le bâtiment à la façade de verre composé de plusieurs étages, et surmonté d’un grand panneau blanc marqué «Wagner», a ouvert ses portes vendredi. Des individus en tenue de camouflage déambulaient dans les couloirs gris du bâtiment, en regardant une exposition présentant des drones.

«La mission du Centre PMC Wagner est de fournir un environnement confortable pour générer de nouvelles idées afin d’améliorer la capacité de défense de la Russie», a déclaré M. Prigozhin dans son communiqué.

Le mois dernier, Yevgeny Prigozhin a mis fin à des années de rumeurs en reconnaissant avoir fondé le groupe. Pendant des années, le groupe Wagner a été soupçonné de jouer un rôle dans la réalisation des ambitions de Moscou à l’étranger, le Kremlin niant tout lien.

Le groupe — et son chef — ont joué un rôle de plus en plus important dans l’offensive en Ukraine lancée par la Russie en février dernier.