Ecologie: crise existentielle chez les marins

Il y a d’abord l’événement populaire. Enorme, avec plus de deux millions de personnes qui auront déboulé dans Saint-Malo et ses environs au cours de ces deux dernières semaines, le plus souvent en voiture ou même en avion. Il y a 4 ans, tout ce petit monde avait grandement contribué aux… 145.000 tonnes d’équivalent CO2 qui avaient été rejetées en marge de la Route du Rhum ! Pas loin des 216.000 tonnes relevées en marge du Tour de France, l’an dernier. Et ce week-end, ils seront pas moins de 200.000 à se masser entre la Pointe du Groin et le Cap Fréhel pour tenter d’apercevoir la flotte au moment du départ. Ou, « mieux » encore : à bord des centaines de bateaux à moteur qui tourneront autour des 138 bateaux de course. Avant que l’organisation et les équipes ne bondissent dans les avions, destination de la Guadeloupe…