Départ de pilotes, taxes et passagers: Air Belgium adapte sa stratégie

La rumeur s’est répandue rapidement, comme il se doit : une trentaine de pilotes de la compagnie aérienne belge auraient quitté le navire et plusieurs destinations vont être réduites cet hiver. Globalement, c’est vrai. Mais Air Belgium tient à recontextualiser l’information pour en atténuer la signification. Les pilotes ? Si 34 ont quitté la compagnie belge en 2022, ils restent plus nombreux fin 2022 (167) qu’au début de l’année (136), assure la compagnie. Mais il est vrai que plusieurs pilotes ont rejoint des compagnies de leur pays initial : en Allemagne (5), en Italie… et que, plus important, 21 pilotes ont été embauchés par l’armateur français CMA CGM « en accord avec AB, dont un certain nombre de pilotes français ou belges résident en France ».