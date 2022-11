Le grand départ de la Route du Rhum, c’est ce dimanche: tout ce qu’il faut savoir sur cette course mythique

Les effrayants voiliers de la catégorie Ultim s’apprêtent à franchir l’Atlantique en 6 ou 7 jours. A condition de déjouer les pièges et les caprices de la météo qui ont nourri la légende de la Route du Rhum. Départ ce dimanche à 13h02 !

Il y a quatre ans, ils étaient annoncés comme l’évolution… « ultime » de ce que la course au large pouvait donner de meilleur. Le type de bateaux qui allaient faire enfin oublier le carnage des fameux Orma qui, au début du millénaire (2002), s’étaient déglingués les uns après les autres (3 sur 18 à l’arrivée) ! Alors en 2018, ces monstres de la catégorie Ultim aux mensurations effrayantes (32 mètres de long, pour 23 de large, avec un mât de 37 mètres de haut et un poids de 15 tonnes), bardés de foils que l’on disait encore révolutionnaires alors qu’on les trouve presque communs aujourd’hui, allaient épater la galerie en tombant les records comme on affale une grand-voile.