Météo: nuages et soleil se partageront le ciel du week-end

Ce vendredi soir, le temps deviendra sec en de nombreux endroits mais une dernière averse locale sera encore possible et ce, surtout sur le relief de l’Ardenne. Durant la nuit, le ciel se dégagera mais des nuages bas ou localement du brouillard pourraient ensuite se former, essentiellement en Ardenne. Les minima seront proches des valeurs de saison ; ils se situeront entre 2 et 5 degrés en Ardenne, entre 3 et 6 degrés dans la plupart des autres régions de l’intérieur des terres, et autour de 8 degrés au littoral. Le vent sera faible, d’abord de secteur ouest, revenant ensuite graduellement au secteur sud-ouest

Samedi

Samedi matin, le temps sera ensoleillé en beaucoup d’endroits mais des nuages bas pourraient localement limiter la visibilité en Ardenne. Dans le courant de la journée, les champs nuageux deviendront plus nombreux sur l’ensemble du territoire mais le temps restera sec, excepté à la côte où les nuages pourraient laisser échapper un peu de pluie ou une averse. Les maxima seront proches des normales de saison ; ils seront compris entre 7 degrés en Hautes-Fagnes et 12 degrés dans le centre. Le vent sera faible, et plus tard modéré, de secteur sud à sud-ouest ; il deviendra assez fort à la côte.

Samedi soir et durant la nuit, le ciel restera très nuageux même si des ouvertures pourraient parfois briser la couche nuageuse. Quelques faibles pluies seront possibles sur la région côtière et l’extrême ouest du pays, alors que le temps restera encore sec jusqu’à l’aube sur le reste du territoire. Le refroidissement nocturne sera limité par la couverture nuageuse avec des minima de 5 degrés en Ardenne à 9 ou 10 degrés ailleurs. Le vent sera modéré, et à la côte assez fort, de secteur sud.

Dimanche

Dimanche, les champs nuageux deviendront plus nombreux à partir de l’ouest avec ensuite des pluies (parfois modérées) ou des averses. Le matin, les pluies concerneront déjà le nord-ouest du pays, alors que l’est pourrait temporairement encore bénéficier d’éclaircies. Les maxima seront compris entre 7 ou 8 degrés en Ardenne et 10 ou 11 degrés dans le centre. Le vent sera modéré à assez fort de secteur sud ; à la côte, il soufflera assez fort.

