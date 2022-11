COP 27, Gérard Jugnot… «À propos», le podcast du «Soir» du 7 novembre

La COP 27, la conférence des Nations Unies sur le climat a débuté ce dimanche à Charm el-Cheikh, en Egypte. C’est le rendez-vous annuel de la lutte contre les changements climatiques. Mais qu’est-ce qu’on y fait ? Qui y participe ? A quoi ça rime ? Et quels sont les défis de l’édition 2022 ? On a posé toutes ces questions à notre spécialiste environnement, Michel de Muelenaere.

L’acteur, réalisateur et scénariste Gérard Jugnot est passé à la rédaction du Soir . Il présente son dernier film, Le Petit Piaf , son douzième en tant que réalisateur. C’était l’occasion pour nous de lui ouvrir notre micro. On a parlé cinéma bien sûr mais aussi émotion, travail et séduction.