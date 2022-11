Charlotte Abramow à Hangar: pour les messieurs aussi

Vingt-cinq personnes un vendredi à 15h au deuxième étage du Hangar, c’est une fréquentation qui ferait le bonheur de bon nombre de lieux d’exposition bruxellois. Avec une particularité ici : on ne dénombrait lors de notre passage que quatre messieurs pour 21 femmes de toutes les générations, depuis le trio d’ados hilares devant la vidéo de la série H24 d’Arte jusqu’aux sexa- et septuagénaires aussi captivées que leurs potentielles petites-filles.

La coupable de cette agitation : Charlotte Abramow, née en 1993 à Bruxelles et installée depuis plusieurs années à Paris. Le Hangar propose la première exposition en Belgique de cette enfant du pays sous un titre sans équivoque : Volle petrol ! Une bonne raison pour aller à sa rencontre dans une brasserie parisienne à deux pas de chez elle. Souriante et enjouée, on la sent aussi déterminée, sachant ce qu’elle fait et ce qu’elle veut transmettre. Une détermination qui remonte à loin.