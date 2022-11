Mondial 2022: le soft power du Qatar s’est retourné contre lui

Envoyée spéciale à Doha (Qatar)

A travers un désert de terre et de pierres beiges, une piste cyclable démesurée et désespérément vide relie Al-Shahaniya à la capitale qatarie. Le long de l’autoroute, elle passe devant deux des stades du Mondial, Al-Rayyan et Education City, des prouesses architecturales à la hauteur des ambitions de l’émirat. Au Qatar, le sport est partout. Quand on traverse un parc au nom de la plus prestigieuse académie sportive du monde. Quand David Beckham s’affiche sans cesse sur les écrans de pub, justifiant son contrat à plusieurs millions avec l’émirat. Quand une équipe de foot joue les hôtesses de l’air dans le clip de sécurité de la compagnie aérienne nationale, Qatar Airways.