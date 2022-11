D1A: porté par un quadruplé d’Onuachu, le Racing Genk vient facilement à bout de Charleroi (4-1)

Grâce à un quadruplé d’Onuachu, Genk (43 points) consolide sa première place et compte désormais 10 points d’avance sur l’Antwerp, qui recevra Anderlecht dimanche. Charleroi est 11e avec 19 points.

Le match a débuté sur des chapeaux de roue avec un penalty provoqué par Muñoz, le Colombien étant «accroché» dans la surface par Wasinski. Onuachu n’a pas tremblé devant Koffi pour ouvrir le score d’un tir puissant en plein milieu du but (1-0, 9e). Le portier carolo a pu intervenir, quelques minutes plus tard, pour garder les siens dans la rencontre sur une frappe d’Hrosovsky (12e).

La première percée des Zèbres, avec Wasinski finalement stoppé par un tackle d’Heynen (33e), a été très vite suivie d’un nouveau but pour Onuachu, qui a coupé d’une tête plongeante propulsée sous la barre un centre idéalement brossé sur coup franc par Mike Trésor (2-0, 35e).

Il a fallu attendre l’heure de jeu pour retrouver de l’action avec un départ fulgurant en profondeur de Paintsil, finalement confronté à un retour héroïque de Wasinski (59e). Quelques minutes plus tard, Heymans est arrivé de la deuxième zone derrière la défense limbourgeoise pour pousser dans le but vide le centre de Zorgane (2-1, 66e) et ainsi sonner la révolte.

Les espoirs carolos ont néanmoins été de courte durée, puisqu’une reconversion de Genk a vu Paul Onuachu valider son triplé en concluant dans le petit rectangle un centre au sol de Paintsil (3-1, 71e). Le meilleur buteur de la compétition s’est offert un quadruplé et un douzième but cette saison, en surmontant de la tête les défenseurs carolos dans le temps additionnel (4-1, 90e+5).

Les compos

Genk : Vandevoordt, Munoz, McKenzie, Cuesta, Arteaga, Heynen, Hrosovsky, Castro, Trésor, Paintsil, Onuachu.

Charleroi : Koffi, Tchatchoua, Bager, Andreou, Wasinski, Kayembe, Zorgane, Ilaimaharitra, Benbouali, Hosseinzadeh, Mbenza.

