Des conseils des professionnels: comment bien utiliser sa poussette pour chien

L’utilisation des poussettes pour chien est de plus en plus forte, surtout sur la côte belge. Nous avons contacté des spécialistes, vétérinaire et comportementaliste, pour savoir comment bien l’utiliser. Adeline Westerling, comportementaliste pour chien trouve que si « la poussette est le sujet d’un grand débat, je pense qu’il y a du positif mais aussi du négatif ».