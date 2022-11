«Dans mon collège on n’était que trois à lire Métal Hurlant»

Au pic de l’épidémie de covid, la question de la dignité et du respect des morts s’est posée de manière souvent tragique. Dans Quelque part ailleurs , le dernier titre de la série Donjon Monsters, Joann Sfar aborde ce sujet sensible avec son complice Lewis Trondheim et le dessinateur Guy Delisle. Au cœur de cette aventure, une avocate, Andrée, s’érige en défenderesse des morts à Nécroville, une cité où les familles peuvent voir et parler aux défunts, qui prospère sur l’argent des familles endeuillées.

Andrée est l’avocate des âmes : tout un symbole ?