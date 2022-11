La pluie cause bien du souci aux applications

Pas simple de comparer la qualité des prévisions sur les précipitations pour les applis météo que nous avons testées durant l’été, car la pluie n’a guère été au rendez-vous durant les mois de juillet et d’août et n’a vraiment fait sa réapparition qu’en septembre. Sur les 92 journées pour lesquelles nous avons collecté des données, il a certes plu, en moyenne, un jour sur trois. Mais c’est surtout en septembre que les journées pluvieuses se sont concentrées.

A Saint-Hubert, par exemple, il n’a plu que trois fois en juillet (avec un total de 6,9 mm) et cinq fois en août (8,3 mm). Difficile dans ces conditions de départager les prévisions des différentes applis sur d’aussi faibles quantités tombées dans les pluviomètres de l’IRM, sachant qu’en revanche, pour le seul mois de septembre, il a plu 18 fois et que pour la seule journée du 14 septembre, on a enregistré 51 mm d’eau.