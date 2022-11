La revue de l’actu de Michel Lecomte: «Les arbitres font leur job, Mbaye»

Tant sur le terrain qu’en dehors, Mbaye Leye était généralement plutôt élégant. Sur la ligne de touche, c’est un peu moins le cas. On mettra donc sur le compte de l’énervement et des circonstances délicates qu’il vit à la traîne du championnat avec Zulte Waregem, ses propos malheureux sur l’arbitrage : « Qu’on arrête de nous donner des arbitres de la ville contre qui on joue ». Comme si M. Lardot avait fait gagner le Standard… alors que les commentateurs avaient précisément souligné sa psychologie et son sens du dialogue. Un entraîneur, mais aussi un leader d’opinion (footballistique, en tant que consultant) comme Leye ne peut pas tenir ces propos. Que l’on soit clair : sans les arbitres, il n’y aurait pas de foot. Ils donnent le maximum, parfois aidés par le VAR. Parfois pas. Et si footballeurs et entraîneurs se regardaient dans le miroir ?