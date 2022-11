La Belgique retrouvera un qualifié direct en 2024: «Il nous appartient maintenant de nous rapprocher du sommet européen»

Bruges, l’Union, Anderlecht et Gand qualifiés dans leur compétition respective, jamais la Belgique n’avait connu une telle réussite partagée sur la scène européenne. Et cela contraste forcément avec la saison dernière, où les mauvais résultats de nos représentants (Bruges, Anderlecht, l’Antwerp, Genk et Gand) avaient fait plonger le coefficient belge au plus bas. Une treizième place aux conséquences importantes : pour accéder aux poules de la Ligue des champions, le prochain champion belge devra, la saison prochaine, passer par deux tours de qualifications, ou simplement par les barrages (si le prochain vainqueur de la C1 se qualifie via son championnat national ou si la Russie est exclue de la compétition 2023-2024).