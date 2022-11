Good move: «Philippe Close = Débat Clos» proclament des affiches dans les rues de Bruxelles

Entré en vigueur le 16 août dernier, le plan de mobilité Good Move ne cesse de déchaîner les passions à Bruxelles. Si plusieurs débordement ont eu lieu ces derniers jours, jeudi 3 novembre, ce sont des affiches qui ont attiré l’attention, comme nous le rapporte 7sur7.be.

« Philippe Close = Débat Clos » peut-on y lire. Et pour cause, plusieurs protestations mettent en cause le bourgmestre de la ville, à l’instar des propos – rapportés par nos confrères de 7sur7.be – du député bruxellois David Waytsman : « Le College de Philippe Close a consulté moins de 1 % des habitants et des commerçants. La gestion de #GoodMove est une catastrophe. J’ai demandé un arrêt du test pour concerter davantage et coordonner le projet avec les travaux des tunnels Trône et Art-Loi mi 2023. Je leur demande de présenter un projet amélioré en septembre 2023 », a ainsi lancé le chef du groupe MR.