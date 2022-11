Intouchable face à Lorenzo Musetti, Novak Djokovic disputera sa 4e demi-finale consécutive au Masters 1000 de Paris

Novak Djokovic, tenant du titre, a infligé vendredi une sévère défaite à l’espoir italien Lorenzo Musetti (ATP 23) 6-0, 6-3 en à peine 1h14 de jeu. Le Serbe, 7e mondial, retrouve les demi-finales du Masters 1000 de Paris, joué en salle sur dur et doté de 5.415.410 euros, pour la huitième fois.

Au total, il jouera sa 74e demi-finale de Masters 1000, la quatrième d’affilée à Bercy. Seul Rafael Nadal a fait mieux (76).

Djokovic, non vacciné contre le Covid, n’a pu participer à la tournée estivale sur le continent américain et a ainsi été privé de compétition pendant plus de deux mois après son titre à Wimbledon en juillet.