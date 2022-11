Une phase de Genk-Charleroi fait polémique: fallait-il vraiment siffler penalty pour les Limbourgeois? (vidéo)

Y avait-il vraiment penalty sur Daniel Munoz lors de Genk-Charleroi ? C’est la question que beaucoup d’observateurs se posent. Alors qu’on ne jouait même pas encore depuis dix minutes entre les leaders du championnat et les Zèbres, le joueur limbourgeois s’est infiltré dans le grand rectangle, avant de s’effondrer au contact de Martin Wasinski. Ni une ni deux, M.Boucaut a porté le sifflet à ses lèvres en indiquant le point de penalty. Et c’est Paul Onuachu qui s’est chargé de convertir ce coup de pied de réparation.

Sauf que, quand on y regarde de plus près, comme doit l’avoir fait le VAR, on se rend vite compte que le contact est franchement léger. Le jeune défenseur carolo ne touche certes pas le ballon, mais il ne semble pas non plus toucher la latéral droit de Genk, puisque son pied semble se poser juste devant celui du Colombien. Qui a bien joué le coup en se jetant...