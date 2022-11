Affaire Dupond-Moretti: des syndicats de magistrats soupçonnent Didier Reynders de connivence

A l’automne 2020, l’Union syndicale des magistrats (USM) et le Syndicat de la magistrature (SM) – « les deux organisations les plus représentatives de la profession » comme le souligne Le Monde – ont ainsi écrit au commissaire européen en charge de la Justice, Didier Reynders, pour l’avertir des dérives du ministre et notamment, de « procédures prédisciplinaires l’encontre de certains magistrats ». Le Belge leur a alors assuré qu’il « suivra attentivement » la procédure, selon Le Monde .

À lire aussi Didier Reynders: «On observe une tendance inquiétante en termes de sécurité des journalistes»

Mais dans une lettre envoyée le 21 avril dernier à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, les syndicats lui ont non seulement demandé de prévenir de nouvelles « atteintes à l’indépendance » de la Justice de la part d’Eric Dupond-Moretti, mais également le «dessaisissement du commissaire de la Justice». Et pour cause, Didier Reynders a été fait chevalier de la Légion d’honneur par Nicolas Sarkozy. Or les trois magistrats du Parquet national financier visés par l’enquête administrative lancée par Eric Dupond-Moretti en septembre 2020, travaillaient sur ses factures téléphoniques afin de mettre la main sur une éventuelle taupe, qui aurait informé Nicolas Sarkozy qu’il était sur écoutes dans l’affaire de corruption « Paul Bismuth ». Par ailleurs, l’avocat de l’ancien président, Thierry Herzog, serait un proche de M. Dupond-Moretti, avance La Libre Belgique.

La Commission reviendra vers les syndicats de magistrats le 2 juillet 2023, via sa vice-présidente Vera Jourova.