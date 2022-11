Gérard Jugnot: «Mes films sont des comédies d’émotion»

Un « antihéros héroïque » : cette image colle à la peau de Gérard Jugnot à l’écran mais aussi dans la vie. A 71 ans, dont environ 50 de carrière, l’acteur et réalisateur français reste fidèle à lui-même : souriant, détendu, accessible, passionné. Une passion qui le mène à continuer d’enchaîner les projets. Alors qu’il vient de terminer le tournage du nouveau film de Christophe Barratier (Les Choristes) avec Kev Adams et qu’il s’apprête à retourner au théâtre, il est présent en Belgique pour présenter Le Petit Piaf, son douzième film en tant que réalisateur (dans lequel il joue). Une histoire de transmission – fil rouge de sa filmographie – qui nous mène à La Réunion. Entre un jeune chanteur plein de potentiel mais pétri par le trac (Soan Arhimann, vainqueur de la saison 6 de The Voice Kids en 2019) et une ancienne gloire qui peine à trouver une manière de rebondir (Marc Lavoine à l’écran).