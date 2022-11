Marco Ilaimaharitra après la défaite de Charleroi à Genk: «On est toujours dans la réaction...»

Ce sont surtout les deux premiers goals limbourgeois qui lui restaient en travers de la gorge. « Genk a été plus efficace que nous. Je ne sais pas si on a réellement à rougir. J’ai revu l’action du penalty. Pour moi, il n’y a pas faute. Sur le coup franc qui amène le 2-0, je prends le ballon en premier, avant de toucher peut-être Paintsil. Je ne pense donc pas qu’ils étaient trop forts. Je crois qu’ils étaient tout simplement plus réalistes », pestait le capitaine carolo.

Ilaimaharitra reconnaissait pourtant que le Sporting avait parfois trop subi les échanges, surtout en début de rencontre. « La première mi-temps a été comme on en a déjà fait trop souvent contre des grosses équipes cette saison. On montre trop de respect, puis on se rend compte qu’on n’est pas si ridicule que ça. Malheureusement, on est toujours dans la réaction. Il faut qu’on parvienne à avoir ce comportement dès le début. On a vu qu’on avait des joueurs de qualité. C’est juste un frein mental, peut-être à cause de la situation dans laquelle on se trouve. C’est peut-être la raison pour laquelle, en première mi-temps, on a trop respecté l’adversaire », concluait-il.