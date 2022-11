Tensions en péninsule coréenne: un bombardier américain rejoint la Corée du Sud pour des exercices aériens conjoints

La tension entre la Corée du Nord et la Corée du Sud monte spectaculairement rapidement ces derniers jours. Pour raffermir son soutien à Séoul, Washington participera avec un bombardier capable de transporter des armes nucléaires à des exercices aériens conjoints.

« B-1B est programmé pour participer à l’entraînement de l’après-midi », a précisé ce responsable, sans donner plus de détail sur cette démonstration de force après une campagne de lancement de missiles par la Corée du Nord. Le B-1B est un bombardier supersonique peu détectable par les radars, capable de voler à très basse altitude et d’emporter des armes nucléaires.

Un bombardier américain B-1B va participer samedi aux exercices aériens en cours en Corée du Sud menés conjointement par Séoul et Washington, a déclaré à l’AFP un responsable du ministère de la Défense sud-coréen.

L’armée sud-coréenne avait annoncé vendredi avoir déployé quelque 80 avions furtifs, après avoir détecté 180 avions de combat nord-coréens, nouvel épisode de la spectaculaire montée des tensions dans la péninsule coréenne où Séoul et Washington conduisent des exercices militaires conjoints. L’état-major interarmées avait également annoncé que les avions mobilisés pour les exercices militaires sont également « prêts » à décoller. Ces exercices aériens conjoints ont été prolongés jusqu’à samedi après le tir apparemment raté jeudi d’un missile balistique intercontinental (ICBM) par la Corée du Nord.

Une « rhétorique de confrontation »

Au Conseil de sécurité, les Etats-Unis ont dénoncé vendredi les tirs répétés de missiles par la Corée du Nord qui « tournent en ridicule » le Conseil de sécurité de l’ONU, avec la complicité de la Russie et de la Chine proches de Pyongyang. Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a exhorté, par la voix de son porte-parole, à ce que « la Corée du Nord s’abstienne immédiatement de tout acte de provocation et se conforme pleinement à ses obligations découlant des résolutions du Conseil de sécurité ». Il s’est dit « profondément préoccupé par les tensions sur la péninsule coréenne et la poussée d’une rhétorique de confrontation », a insisté son porte-parole Stéphane Dujarric.