Les chantiers pharaoniques du parlement de Wallonie: des surcoûts qui posent question

En septembre dernier, les révélations du Soir sur le comportement et la gestion de Frédéric Janssens, le greffier du parlement de Wallonie, mettaient notamment en lumière l’explosion des coûts liés à deux chantiers importants placés sous la responsabilité du haut fonctionnaire : la construction d’une maison des parlementaires à proximité immédiate du siège de l’assemblée et l’aménagement d’un tunnel sous voirie destiné à relier le parking souterrain du site du Grognon et le sous-sol du bâtiment Saint-Gilles, à Namur.

Des chiffres divers et variés ont circulé depuis lors. Jean-Claude Marcourt (PS), le président du parlement, s’était engagé à produire des rapports circonstanciés sur la saga de ces deux chantiers. Ce lundi 7 novembre, ils seront débattus au Bureau de l’assemblée qui réunit le président et les quatre vice-présidents avant d’être présentés en Bureau élargi où siègent également les chefs de groupes de la majorité comme de l’opposition.