«J’ai travaillé avec un monsieur qui faisait de l’opéra»: l’étonnante anecdote de Dayot Upamecano pour améliorer sa communication

En plus de ça, le joueur de 24 ans explique aussi avoir chanté afin de garder une voix forte : « On a chanté aussi, c’était intéressant. Je ne peux plus vous les citer mais c’étaient des mots un peu compliqués à répéter. L’idée, c’est de le répéter avec une voix forte pour qu’elle porte, pendant 90 minutes. On a chanté aussi. C’était intéressant ».

Un gardien ou un défenseur a besoin par moments de recadrer ses coéquipiers, de les conseiller, et ce durant 90 minutes : « C’est important de crier, souligne-t-il. Pas crier pour crier mais pour diriger une équipe. Un défenseur voit le jeu de derrière, c’est essentiel de savoir le faire pour être un leader ».