Hockey Pro League: les Red Lions toujours en rodage

Après plus de 5 mois sans compétition internationale, ce retour à la Pro League constituait un test des plus intéressants pour un groupe qui a entamé la dernière ligne droite de sa préparation pour la Coupe du monde qui se déroulera, en Inde, en janvier prochain. Un premier, à Mendoza, duel face à l’Allemagne avec un nouveau coach et pas mal de nouveaux visages qui devait permettre à Michel van den Heuvel d’évaluer le niveau actuel de ses protégés. Si les Red Lions prenaient l’initiative et la maîtrise des opérations dès l’entame de rencontre, ce sont bien leurs adversaires qui frappaient les premiers sur une contre-attaque achevée par Marco Miltkau malgré un beau premier réflexe de Vincent Vanasch (5e). Mais les Belges ne tergiversaient pas et c’est Alex Hendrickx qui remettait les 2 équipes à égalité sur un sleep à plat (11e).