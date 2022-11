«Il est exceptionnel»: adversaire de Kevin De Bruyne sur le terrain, Virgil van Dijk encense le Diable rouge (vidéo)

Manchester City et Liverpool sont des rivaux sur le terrain, que ce soit en Premier League ou bien en Ligue des champions. Pourtant, cela n’a pas empêché Virgil van Dijk de complimenter Kevin De Bruyne.

Le défenseur néerlandais de Liverpool était l’invité de Gary Neville pour une vidéo pour sa chaîne YouTube The Overlap. En plus d’évoquer Olivier Giroud et la Coupe du monde, Virgil van Dijk a évoqué Kevin De Bruyne. Quand Neville lui a demandé avec quel footballeur d’une autre équipe aimeriez-vous jouer, van Dijk a directement répondu : « Kevin De Bruyne. Je pense qu’il est incroyable. S’il avait joué à Liverpool, nous aurions obtenu encore plus que ce que nous avons déjà obtenu. Il est exceptionnel. »