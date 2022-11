Andreas Skov Olsen au sommet, Zeno Debast et Abakar Sylla en nette progression: découvrez les valeurs marchandes des joueurs de Pro League

La valeur marchande est un concept que tous les fans de football connaissent. Liée à l’âge, aux performances mais aussi en championnat dans lequel le joueur évolue, la valeur marchande permet de dire à quel montant pourrait être transféré si le joueur venait à partir de son club actuel. Ce 4 novembre, le célèbre portail Transfermarkt a mis à jour les valeurs marchandes des joueurs de pro League.

Au top du classement, on retrouve trois Brugeois. Andreas Skov Olsen possède une valeur marchande 20 millions, soit 5 millions d’augmentation par rapport à la dernière mise à jour. Noa Lang perd 5 millions de valeurs et vaut désormais 15 millions. Dans le top 10, on retrouve sept Brugeois, un joueur de Genk (Paul Onuachu), un joueur d’Anderlecht (Fabio Silva) et Calvin Stengs de l’Antwerp.