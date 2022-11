Jürgen Klopp tacle la FIFA et la Coupe du monde au Qatar: «Cela n’aurait jamais dû arriver» (vidéo)

Plus loin, l’entraîneur des Reds a fustigé à la FIFA : « Dès que la FIFA a donné l’organisation au Qatar, tout le monde était au courant. Toutes les personnes impliquées savaient dans quelles conditions les gens du Qatar devaient travailler. Il n’y avait pas du tout de stade au Qatar, ou alors un seul. Puis ils ont dû en construire environ six. Et nous ne pouvions pas y jouer en été à cause de la chaleur, mais il fait toujours incroyablement chaud au Qatar maintenant. Bien sûr, je regarderai les matches, mais tout sera très différent. »