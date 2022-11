Présidence de la Fédération internationale de hockey: une défaite «claire et nette» pour Marc Coudron

« C’est une défaite claire et nette », reconnaissait sans détour le Bruxellois, quelques minutes après le verdict de l’élection. « Il n’y a pas photo. Et, à part les pays européens, personne n’a souhaité voter pour moi. Il faut accepter le résultat même si c’est difficile. Comment expliquer ce plébiscite ? Je pense qu’il y a eu une coalition entre 3 continents : l’Asie, l’Océanie et l’Afrique. Est-ce que l’Europe prend trop de place sur la scène du hockey mondial ? Peut-être. C’est évidemment très délicat et complexe d’expliquer ce résultat. Mais je me doutais qu’il y avait certains arrangements en coulisses suite aux discussions de ces derniers jours. »

C’est une autre vision du hockey qui s’est imposée

Après une première tentative manquée en 2021 face à l’Indien Narinder Batra (défaite pour seulement 2 voix d’écart), démissionnaire en juillet 2021, il s’agit donc d’une cruelle désillusion pour l’ancien international, véritable architecte du développement exceptionnel du hockey dans notre pays. Son programme ambitieux avec, au cœur de celui-ci, les joueurs et les petites nations n’aura donc pas convaincu la majorité. « Il n’y aura jamais de 3e candidature. Mais je ne pense pas que je puisse nourrir le moindre regret concernant ma campagne. Est-ce que j’aurais pu faire plus ? Je ne le pense pas. Est-ce que j’aurais pu faire mieux ? C’est possible. Mais j’accepte ma défaite. En 2021, j’ai perdu aux Shoot-outs face à Batra. Ici, j’ai perdu 4-1 et il n’y a aucune discussion possible. J’ai félicité mon opposant et il m’a répondu très gentiment. Je souhaite vraiment le meilleur pour le hockey mondial. Nous n’avons pas la même vision du hockey mais je suis persuadé qu’il fera du bon boulot. Il devra composer et trouver sa voie. Il possède beaucoup de connexions et si des pays peuvent en profiter, tant mieux ! »