Mobilité: un embouteillage de 15km coûterait plus de 200.000 euros

Aujourd’hui, les coûts de congestion ne sont pas inclus dans le prix du transport car ils sont difficiles à calculer avec précision. La recherche menée par Els Struyf, Christa Sys, Eddy Van de Voorde et Thierry Vanelslander, rattachés au département des transports et de l’économie spatiale de l’université d’Anvers, change la donne. Ils ont mis au point un outil permettant de calculer le prix d’un embouteillage.

Des économistes des transports de l’Université d’Anvers ont réussi à calculer les coûts directs et sociaux d’un embouteillage. Ils ont appliqué leur nouvel outil à un embouteillage de 15 kilomètres sur la E19 et sont arrivés à un coût total de plus de 200.000 euros. Cet outil peut être utile non seulement aux entreprises de transport, mais aussi aux décideurs politiques.

Les chercheurs ont divisé le coût des embouteillages en coûts directs, tels que les salaires, les intérêts et la dépréciation, les assurances, les frais de transport, les frais de carburant et les frais d’entretien. Il existe également des coûts indirects, tels que la reprogrammation des livraisons ou des réunions et les heures supplémentaires des employés pour reprogrammer les choses, mais ceux-ci dépendent tellement de la situation que les chercheurs ne les ont pas quantifiés. Les coûts sociaux, en revanche, sont concrets, comme les émissions atmosphériques et sonores et les accidents de la circulation.

Pour remplir leur cadre, les chercheurs ont utilisé un embouteillage après un accident sur l’autoroute E19 un jour ouvrable après l’heure de pointe du matin, entraînant un embouteillage sur une distance de 15,1 km. En raison de l’embouteillage, la vitesse moyenne du trafic n’est que de 10 km par heure. Après avoir dressé la carte de tous les véhicules présents dans l’embouteillage et ventilé les coûts pour tous les types de transport (camions, camionnettes, trajets domicile-travail et trajets privés), les chercheurs concluent que cet embouteillage coûte la somme énorme de 202.766,91 euros. La durée et la longueur de l’embouteillage sont les variables qui ont le plus grand impact financier.

Cet outil est le premier à pouvoir calculer le coût des embouteillages de manière aussi spécifique tout en étant d’une utilité universelle. Il peut être particulièrement utile pour les entreprises (de transport) du monde entier de calculer l’impact financier de la congestion sur leurs activités et éventuellement de le répercuter sur leurs clients – même si les variables doivent être adaptées à leur situation spécifique.