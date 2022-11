Bardella, élu président du Rassemblement national: l’ascension fulgurante du dauphin de Marine Le Pen

Né en Seine-Saint-Denis, le nouveau président du RN revendique ses racines populaires et son héritage de sang-mêlé. Mais sous son allure de gendre idéal, il n’incarne en rien un RN plus soft.

Des mains jointes en signe de remerciement. Une accolade appuyée à celle qui lui passe le flambeau. Et leurs quatre bras levés, pour saluer les militants. Jordan Bardella triomphe quand il monte, ce samedi midi, à la tribune de la Maison de la Mutualité où se tient le 18e congrès du Rassemblement national. Le nouveau chef du parti n’a que 27 ans, mais déjà plus de dix ans de militantisme derrière lui. C’est dire s’il savoure ce moment. Marine Le Pen donne les clés du parti à celui qui pourrait être son fils. Quelques heures plus tôt, c’est elle qui a annoncé son score (soviétique : 85 % !) face à son rival, le maire de Perpignan, Louis Aliot. Officiellement, elle n’avait pas fait connaître sa préférence. Mais il aurait fallu être aveugle pour ne pas voir l’adoubement.