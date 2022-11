Voile: «Le report du départ de la Route du Rhum est une sage décision», estime Jonas Gerckens, un des deux Belges engagés dans la course

« Des creux de plus de 7 mètres ! »

Un avis partagé par Jonas Gerckens, qui vise le top 10 en Class40 : « Les concurrents de la Route du Rhum ont toujours dû affronter les tempêtes automnales et hivernales, avec un départ donné au mois de novembre », dit le skipper de Volvo 164. « Vu les conditions annoncées, il était dangereux, voire très dangereux d’envoyer la flotte dans de telles conditions. La tempête annoncée dimanche soir et dans la journée de lundi est une ancienne tempête tropicale qui emmène une mer très forte, avec des creux de plus de 7 mètres annoncés ! Mais surtout, on allait devoir naviguer au près le long des côtes, sans beaucoup d’échappatoires pour les bateaux en cas de danger ou de casse. Ce report est une première historique, mais une sage décision en effet. Il faut que la Route du Rhum reste une course, mais pas une course de survie. D’ailleurs, qu’il soit donné mardi ou mercredi, le départ restera costaud, avec des conditions de mer fortes, sans cependant être aussi catastrophique que dimanche ou lundi. »

« Des rafales de vent jusqu’à 50-55 nœuds »

C’est samedi matin, à l’occasion du briefing météo de 10h30 que la direction de course a annoncé aux 138 skippers sa décision de décaler le départ de la course compte tenu de la situation météo attendue en Manche sur les 36 premières heures de la course. Une décision confirmée notamment par le passage d’une très violente dépression, accompagnée d’une mer très forte barrant la route dès la première nuit et ne laissant aucune échappatoire aux marins pour sortir de la Manche.

« Lundi, les conditions météo se détériorent fortement avec une très forte instabilité, des vents de 35 à 40 nœuds, des rafales importantes jusqu’à 50-55 nœuds, et une mer croisée très désordonnée, très casse-bateau, qui renforce la dangerosité », a expliqué un des météorologistes chargés d’encadrer l’épreuve. « Il n’y a pas moyen d’échapper à ce front et on ne voit pas d’accalmie au fil des heures, pas de répit. Ces conditions très dynamiques perdureront encore mardi au large sur l’Atlantique alors qu’on est plus optimiste pour le milieu de semaine prochaine, avec une tendance assez fiable à l’amélioration. »