Nina Derwael décroche la médaille de bronze aux Mondiaux de gymnastique sur les barres asymétriques

Nina Derwael a effectué son grand retour ce samedi aux Mondiaux de Liverpool en terminant à la 3e place du concours aux barres asymétriques. Quinze mois après son titre olympique conquis à Tokyo après lequel elle avait effectué une longue pause de plus de six mois à la fois pour « digérer » ce formidable résultat et pour tenter d’autres expériences (NDLR : elle a notamment remporté la version flamande de l’émission « Danse avec les stars »), la Limbourgeoise, également double championne du monde (2018, 2019) a ainsi prouvé qu’elle n’avait pas perdu grand-chose dans son agrès de prédilection et qu’elle était bel et bien en orbite vers les Mondiaux 2023, qui se tiendront à Anvers et dont elle a fait un véritable objectif, et vers les JO de Paris 2024.

Avec une note de difficulté de 6.300 (pour 6.700 aux JO), elle a effectué un exercice plus qu’encourageant, sans véritable erreur, mais le changement dans le code de pointage depuis les JO lui a sans doute coûté lors de l’exécution de son mouvement « spécial » (le Derwael-Fenton). De quoi, du coup, s’étonner de son total de 14.700, exactement le même qu’en qualifications, à l’issue desquelles elle avait terminé à la deuxième place derrière la Chinoise Luo Rui (14.900).