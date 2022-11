Judo: trois podiums belges à Bakou

Le judo belge a été à la fête, ce samedi, lors de l’avant-dernière journée du Grand Chelem de Bakou, en Azerbaïdjan. Outre Matthias Casse, depuis longtemps habitué des podiums en moins de 81 kg, Malik Umayev (-73 kg) et Gabriella Willems (-70 kg) ont, en effet, décroché une médaille qui confirme leur très bon début de saison et les rassure en vue des prochains JO.

Umayev, 22 ans, qui après avoir tenté l’aventure en moins de 81 kg où il avait décroché une médaille de bronze à Antalya en avril dernier, est sagement redescendu dans la catégorie inférieure depuis cet été après avoir compris qu’il n’avait (encore) rien à espérer avec Matthias Casse et Sami Chouchi devant lui. Une décision rapidement récompensée puisque, après avoir fini 7e au GP de Zagreb en juillet, et malgré sa place de 92e mondial, il est brillamment monté sur son premier podium à ce niveau. Battu en quarts de finale par l’Azeri Heydarov (IJF 3), le Visétois est reparti de plus belle via les repêchages avant de s’imposer face à l’Ouzbek Yuldoshev (IJF 9) en « petite finale » sur waza ari.