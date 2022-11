D1A: à dix contre dix, le Standard tombe dans le piège eupenois (2-0)

Le Standard n’est pas parvenu à aligner une 3e victoire consécutive et une 5e en six matchs de Jupiler Pro League. Samedi soir, les Rouches se sont inclinés 2-0 sur la pelouse d’Eupen en match de la 16e journée du championnat. Les deux équipes ont terminé à dix. Peeters a ouvert la marque sur penalty (78e) et Gassama a fixé la marque finale (90e+1).

Les Pandas, qui restaient sur deux défaites, fêtent le premier succès de leur nouveau T1 Kristoffer Andersen et remontent à la 14 place du classement avec 15 points. Le Standard conserve sa 5e place et ses 28 unités.