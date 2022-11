Les raisons du divorce inéluctable entre Wesley Hoedt et Anderlecht

Très en colère en raison de sa présence sur le banc des remplaçants lors de la rencontre européenne de jeudi dernier, Wesley Hoedt a poursuivi sa lente et triste descente au niveau de sa cote de popularité auprès du staff et de la direction anderlechtoise. D’ores et déjà critiqué par les supporters, tant pour ses prestations que son comportement, l’ancien sociétaire de la Lazio pourrait avoir disputé ses dernières minutes avec la vareuse mauve sur les épaules du côté de Silkeborg. Une situation qui n’a rien de surprenant pour un élément dont la valeur intrinsèque n’a jamais trouvé l’écho escompté en raison, notamment, d’un ego difficile à maîtriser.

Un groupe qui doit désormais confirmer son début de forme entraperçu au Danemark. « Le coach nous offre davantage de liberté ». Cette phrase, lâchée par Yari Verschaeren, prouve que l’équipe se sent mieux et surtout, qu’elle aspire à retrouver une place en adéquation avec son rang. Pour ce faire, elle devra obtenir un résultat sur le terrain d’un adversaire dont le rythme actuel ne cadre pas vraiment avec celui attendu. Pointé du doigt comme l’un des favoris pour le titre, le noyau de Mark Van Bommel vient d’encaisser quatre défaites au cours des six dernières rencontres. Un bilan qui fait tache et qui a vu le coach réclamer « davantage d’efficacité et ce, dans toutes les lignes ». Une quête commune à celle d’Anderlecht, obligé d’enchaîner les bons résultats avant la trêve liée à la Coupe du monde. Pour se rassurer, et donner davantage de poids aux désirs de joueurs « pas contraires à l’idée de continuer l’aventure avec l’entraîneur actuel ».