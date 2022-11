Coup dur pour le Standard face à Eupen: les Rouches perdent William Balikwisha sur blessure

Alors que le score était toujours nul et vierge entre le Standard de Liège et l’AS Eupen, William Balikwisha a été contraint de quitter ses coéquipiers un peu avant la mi-temps.

C’est ce qu’on peut appeler un véritable coup dur pour les Rouches. Une semaine après s’être extirpé du piège que représentait le déplacement à Zulte Waregem, le Standard se déplaçait ce samedi à l’AS Eupen. Et on ne peut pas dire que la première mi-temps se soit passée de la meilleure des manières pour les Liégeois.

Et quand on voit les difficultés éprouvées par William Balikwisha à quitter le terrain et à monter les escaliers dans le couloir menant aux vestiaires, on peut craindre le pire pour le joueur de 23 ans…