Rachat de Twitter: l’ONU presse Musk de faire respecter les droits de l’homme sur le réseau

Je vous demande instamment de faire en sorte que les droits humains soient au centre du management de Twitter sous votre direction », a écrit le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme Volker Türk dans une lettre ouverte, où il dit son « appréhension au sujet de notre place publique numérique et du rôle de Twitter dans celle-ci ».

« Le respect de nos droits humains partagés devrait tenir lieu de garde-fous pour l’utilisation et l’évolution de la plateforme » et « comme toutes les entreprises, Twitter doit comprendre les dommages associés à sa plateforme et prendre des mesures pour y remédier », a-t-il ajouté.