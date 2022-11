Arnaud Bodart fulmine après le penalty accordé à Eupen face au Standard: «On en vient à se demander comment on peut encore jouer au foot!» Alors que le score était toujours de 0-0 entre Eupen et le Standard, l’arbitre a accordé un penalty pour le moins controversé aux Pandas.

Belga

Publié le 5/11/2022

Une semaine après s’être extirpé du piège de Zulte Waregem, le Standard n’a pas réussi à faire pareil au Kehrweg. Face à des Eupenois bien en place, les hommes de Ronny Deila n’ont pas réussi à faire la différence en première période. Et la perte de William Balikwisha sur blessure et l’exclusion de Philip Zinckernagel n’ont pas aidé le matricule 16, qui a vu les Pandas prendre les trois points dans le second acte. Toutefois, la phase qui fait couler le plus d’encre dans cette joute, c’est le penalty accordé aux Pandas, alors que le score était toujours nul et vierge à un quart d’heure de la fin. La raison de cette décision de M. De Cremer : une faute de main de Nicolas Raskin dans le rectangle. Sauf que, lorsqu’on se penche sur les ralentis, on se rend vite compte que la faute de main est complètement involontaire de la part du jeune médian, qui voit la balle arriver à bout portant et qui n’augmente pas sa surface corporelle…

Après le coup de sifflet final, Arnaud Bodart a été amené à commenter cette phase litigieuse au micro d’Eleven Sports. « On en vient à se demander comment on peut encore jouer au foot ! À un moment donné, il faut bien se rendre compte que l’on est dans un sport de contact et que l’on a des bras. Ok, Nico (Raskin) a les mains en l’air, mais est-ce qu’il y a vraiment une raison de siffler penalty là-dessus ? Je pense que, même s’il avait eu les bras le long du corps, le ballon allait quand même sur sa poitrine… »