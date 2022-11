Penalty polémique lors de Eupen-Standard: y avait-il vraiment une faute de main de Nicolas Raskin? (vidéo)

Alors que le score était toujours de 0-0 entre Eupen et le Standard, l’arbitre a accordé un penalty pour le moins controversé aux Pandas.

C’est ce qu’on peut appeler un véritable coup de massue pour les Rouches. Une semaine après s’être extirpé du piège que représentait le déplacement à Zulte Waregem, le Standard se déplaçait ce samedi à l’AS Eupen. Et on ne peut pas dire que la rencontre se soit passée de la meilleure des manières pour les Liégeois.

Après une première période qui ne s’est vraiment pas terminée de manière idéale pour les Rouches, avec la perte de William Balikwisha sur blessure puis l’exclusion de Philip Zinckernagel, les hommes de Ronny Deila pensaient pouvoir revenir dans le match suite à la carte rouge reçue par Jérôme Déom du côté eupenois. C’était sans compter sur une décision pour le moins controversée de M. De Cremer.

En effet, alors que l’on entrait dans le dernier quart d’heure de cette joute, l’arbitre de cette rencontre a décidé d’accorder un penalty aux Pandas. En cause : une faute de main de Nicolas Raskin dans le rectangle. Sauf que, lorsqu’on se penche sur les ralentis, on se rend vite compte que la faute de main est complètement involontaire de la part du jeune médian, qui voit la balle arriver à bout portant et qui n’augmente pas sa surface corporelle...