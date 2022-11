Le Standard s’est pris les pieds dans le tapis du Kehrweg

L’équipe liégeoise s’est inclinée 2-0 à Eupen, après avoir dominé la première période et avoir perdu, en 6 minutes, deux joueurs importants (Balikwisha blessé et Zinckernagel exclu) en même temps que le fil de ses idées.

Pas de neuvième victoire en onze matches pour le Standard, qui, après sa victoire à Zulte Waregem, s’est pris les pieds dans le tapis samedi soir à Eupen, à l’issue d’une rencontre qui a donné lieu à un terrible combat physique et a été émaillée par de nombreux faits de jeu. Celui qui a précipité la défaite liégeoise d’abord, à un quart d’heure du coup de sifflet final, sur une faute de main de Nicolas Raskin dans la surface de réparation et un penalty converti par Peeters, alors que les deux équipes étaient à dix…

Avec deux changements par rapport au onze de base aligné au Gaverbeek, à savoir la titularisation de Perica en pointe et le retour de Cimirot dans l’axe central défensif, en lieu et place de Dussenne, touché au pied cette semaine à l’entraînement et présent sur le banc, le Standard avait pourtant dominé son sujet en première période et avait pris l’essentiel du jeu à son compte, n’ayant de cesse de vouloir jouer vers l’avant.