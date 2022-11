Ronny Deila après la défaite du Standard à Eupen: «On doit apprendre de ce genre de matches»

Toutefois, la phase qui fait couler le plus d’encre dans cette joute, c’est le penalty accordé aux Pandas, alors que le score était toujours nul et vierge à un quart d’heure de la fin. La raison de cette décision de M. De Cremer: une faute de main de Nicolas Raskin dans le rectangle. Sauf que, lorsqu’on se penche sur les ralentis, on se rend vite compte que la faute de main est complètement involontaire de la part du jeune médian, qui voit la balle arriver à bout portant et qui n’augmente pas sa surface corporelle…

Au-delà de cette petite polémique, le tacticien norvégien a apprécié la prestation de ses ouailles... pendant trente minutes. « On a eu une très bonne première demi-heure, puis on a moins bien joué avant de rentrer aux vestiaires. En deuxième période, on est restés bien organisés puis on a essayé de prendre l’avantage lorsqu’ils se sont également retrouvés à dix. Mais, à la place de passer devant, on a plutôt stressé et on a concédé ce but. On doit apprendre de ce genre de matches. Ce que l’on a montré en début de rencontre était très intéressant. Maintenant, on doit être capable de le faire pendant 90 minutes. »