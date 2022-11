Elise Mertens assurée de jouer les demi-finales du double aux WTA Finals

Mertens et Kudermetova, têtes de série N.4, sont assurées d’une place en demi-finales après la victoire de l’Ukrainienne Lyudmyla Kichenok et de la Lettone Jelena Ostapenko 6-7 (7/9), 6-4, 10/8 sur la Kazakhe Anna Danilina et la Brésilienne Beatriz Haddad Maia.

Avant même leur dernier match dans le groupe Pam Shriver, la paire belgo-russe est assurée de finir parmi les deux premières du classement.

Samedi, le duo belgo-russe affrontera encore le tandem canado-mexicain Gabriela Dabrowski/Giuliana Olmos, 2e tête de série. Si Kudermetova et Mertens gagnent, elles remporteront le groupe et Kichenok/Ostapenko finiront à la deuxième place. En cas de victoire de Dabrowski et Olmos, celles-ci termineront en tête et Mertens/Kudermetova seront deuxièmes.

Mertens et Kudermetova ont battu successivement au Texas Kichenok et Ostapenko au supertiebreak (3-6, 6-1, 10/6) et Danilina et Haddad Maia en deux sets (6-4 et 6-3).

L’année dernière, Mertens, aux côtés de la Taïwanaise Hsieh Su-Wei, avait atteint la finale en double au Masters. Elles s’y était inclinée contre les Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova qui défendent leur titre cette année.