Le Belge Bertrand Baguette sacré champion de SuperGT après sa deuxième place à Motegi

Quatre équipages pouvaient encore être titrés dans le rendez-vous final du championnat GT japonais. Arrivé deuxième avec un déficit de 2,5 points sur les leaders, Hiramine et Baguette ont été aux avant-postes tout au long du week-end, partant troisièmes sur la grille de départ.

Deuxièmes ce dimanche matin des 300 km de Motegi, au Japon, Bertrand Baguette et son équipier japonais Kazuki Hiramine (Nissan) sont sacrés champions du SuperGT.

Longtemps serrée et neutralisée à une reprise dans la première moitié, la course n’a pas réservé de mauvaises surprises à l’équipage belgo-japonais, rapidement passé en deuxième position. Un résultat alors suffisant puisque l’équipage leader du championnat, des Japonais Katsumata Chiyo et Mitsunori Takaboshi (Nissan), occupait la quatrième place.

C’est à ces positions que les deux équipages ont achevé la dernière course, permettant à Bertrand Baguette et Kazuki Hiramine de remporter le titre avec 5,5 points d’avance alors qu’ils étaient arrivés à Motegi avec 2,5 points de retard.

Présent au Japon depuis 2014, Bertrand Baguette avait passé ses huit premières saisons avec le constructeur Honda, avec pour meilleur résultat une troisième place finale en 2020. Passé dans les rangs de Nissan à l’intersaison, le pilote de Thimister-Clermont a rapidement pris ses marques en s’imposant une fois, à Suzuka, et montant à trois reprises sur le podium.