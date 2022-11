Le Los Angeles FC sacré champion de MLS aux tirs au but après une égalisation complètement folle de Gareth Bale à la 128e minute (vidéos)

Dans un match très serré, c’est le club de Los Angeles FS qui s’est imposé aux tirs au but contre Philadelphia Union dans un match riche en émotions et en buts.

Le club de Los Angeles FC a remporté le titre de la Major League Soccer (MLS) américaine, le championnat de football nord-américain pour la première fois. En finale des playoffs, samedi au Banc of California Stadium de Los Angeles, il a battu Philadelphia Union 3-0 aux tirs au but. Le score était de 3-3 après prolongations, 2-2 après le temps réglementaire et 1-0 pour les Californiens à la pause.

Au LAFC, les vétérans Giorgio Chiellini et Gareth Bale ont débuté sur le banc. Kellyn Acosta a ouvert le score à la 28e minute. Daniel Gazdag a égalisé à la 59e minute pour Philadelphie (1-1). Jesús Murillo (83e) permettait à LAFC de reprendre l’avantage, mais Jack Elliott (85e) envoyait les deux équipes en prolongations. Bale est entré sur le terrain à la 97e minute, il a vu son gardien Maxime Crepeau recevoir un carton rouge à la 116e minute. Avec son deuxième but du match, Elliott (120e+4) semblait donner le titre à Philadelphie, mais Bale (120e+8) a finalement arraché le droit de disputer la séance de tirs au but.